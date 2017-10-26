مانشستر يونايتد وبايرن يخططان لخطف أرنايز من برشلونة

كشفت تقارير إخبارية أن جناح برشلونة الصاعد، خوسيه أرنايز، بات محط اهتمام أندية مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الخميس إلى أن “تألق أرنايز في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على ريال مورسيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الملك، بتسجيله للهدف الثالث من تسديدة قوية خارج المنطقة، جعله محط أنظار الأندية الثلاثة”.

وأضافت أن “وكيل اللاعب، ريني راموس، تلقى مكالمات من مان يونايتد وآرسنال وبايرن، لسؤاله عن وضع لاعب الفريق الرديف للبرسا، إذ يرى الناديان الإنجليزيان أن سرعته تتماشى مع طريقة البريميير ليغ، فيما يرى النادي البافاري أن اللاعب الصاعد يمكن أن يحل محل فرانك ريبيري البالغ 34 عاماً”.

وذكرت الصحيفة أن “اللاعب انضم إلى الفريق الرديف لبرشلونة رغم وجود عروض لضمه من ريال مدريد ويوفنتوس، علماً بأن قيمة الشرط الجزائي في عقده لا تعد مرتفعة، 20 مليون يورو، والتي ستتضاعف لتصل إلى 40 مليوناً عند تصعيده للعب بصفوف الفريق الأول”.

وترى الصحيفة أنه لا توجد مخاوف حول استمرار أرنايز مع البرسا، لأن اللاعب صاحب الـ22 عاماً يود التركيز مع الفريق الكاتالوني.