مانشستر يونايتد يحافظ على العلامة الكاملة

حافظ مانشستر يونايتد على العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحقق انتصاره الثالث على التوالي في مجموعة بفوز ثمين 1-0 على مضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز بازل السويسري على مضيفه سيسكا موسكو 2-0.

ورفع مانشستر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 6 نقاط لبازل في المركز الثاني، و3 نقاط لسيسكا موسكو فيما يقبع بنفيكا في المركز الرابع الأخير بلا رصيد.

على إستاد “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة، صمد بنفيكا أمام ضيفه مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 64، التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع ماركوس راشفورد.

وفي العاصمة الروسية موسكو، تغلب بازل على مضيفه سيسكا بهدفين نظيفين سجلهما تولانت تشاكا وديمتري أوبيرلين في الدقيقتين 29 و90.