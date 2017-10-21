مانشستر يونايتد يسقط أمام هيديرسفيلد

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة 1-2 أمام الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز هيديرسفيلد تاون اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة

وعلى ملعب جالفارم ستاديوم، فجر هيديرسفيلد مفاجأة كبيرة وألحق الخسارة الأولى بضيفه مانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم.

وسجل هدفي هيديرسفيلد آرون موي ولاورينت ديبواتري في الدقيقتين 28 و33، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 78.

ورفع هيديريسفيلد رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 20 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر يونايتد هذا الموسم، مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث لهيديرسفيلد هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.