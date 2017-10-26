مانشستر يونايتد يصطدم بتوتنهام .. وسيتي يسعى لمواصلة سيطرته

ربما ما يزال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن المواجهة السبت المقبل بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بإستاد أولد ترافورد سترسم ملامح منافس مانشستر سيتي المتصدر على اللقب.

ورغم اللعب على ملعبه والتفوق بفارق الأهداف عن توتنهام، فإن يونايتد صاحب المركز الثاني، سيكون حذراً تماماً في مواجهة منافسه المتألق.

وسحق توتنهام ضيفه ليفربول 4-1 في الأسبوع الماضي، بعد أيام من تعادل يونايتد بدون أهداف في آنفيلد، وهو ما يعني أن الفريق الزائر سيدخل المباراة بثقة كبيرة، رغم هزيمته المفاجئة 2-3 أمام ويست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمس الأربعاء.

وقال المدرب المساعد السابق في يونايتد، مايك فيلان، لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: “توتنهام يعلم أن اللعب هنا سيكون بمثابة مقياس له، لكني أعتقد أن (النتيجتين) لن يكون لهما تاثير على عقلية جوزيه مورينيو، التوقعات في أولد ترافورد هي دائماً تحقيق الفوز”.

لكن هذا لن يكون سهلاً أمام فريق يملك العديد من الحلول، فأمام ريال مدريد لعب فيرناندو يورنتي في مركز المهاجم وضد ليفربول شارك سون هيونغ-مين بجانب هاري كين.

وبوجود كين يملك توتنهام مهاجماً متألقاً أكثر من مهاجم يونايتد روميلو لوكاكو، إذ أحرز تسعة أهداف في ست مباريات، بينما يبدو الدفاع أكثر تماسكاً من دفاع يونايتد في ظل استمرار غياب إيريك بيلي عنه.

وربما تمنح عودة فيل جونز المحتملة فرصة عدم تكرار الأخطاء الكارثية في الهزيمة 1-2 أمام هيدرسفيلد تاون الأسبوع الماضي، فإن انتقادات مورينيو الحادة أظهرت أن الأمور ليست على ما يرام في أروقة يونايتد، وأن غياب بول بوغبا حرم الفريق من مواصلة الأداء الجيد.

وافتقر مانشستر سيتي لشيء في مباراة رابطة الأندية وسط الأسبوع، وعلى الرغم من عدم تسجيله لمدة 120 دقيقة ضد ولفرهامبتون واندرارز، فإنه نجح في التأهل بركلات الترجيح.

ويبحث سيرجيو أغويرو عن هدف واحد ليصبح الهداف التاريخي للفريق، وسيحاول فعل ذلك في مواجهة ويست بروميتش ألبيون السبت المقبل، لو قرر المدرب بيب غوارديولا إشراكه في المباراة.

وفاز سيتي على ويست بروميتش هذا الموسم 2-1 في كأس رابطة الأندية، ويعود إلى إستاد هوثورنز لمواجهة فريق لم يفز في آخر ثماني مباريات، وسيواجه ثلاثة من أول أربعة فرق في الترتيب في المباريات الأربع المقبلة.

صداقة قوية

ويشعر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بالضغط لكن لأسباب مختلفة، فبعد الهزيمة المذلة بإستاد ويمبلي الأسبوع الماضي يحتاج المدرب الألماني للرد سريعاً ضد هدرسفيلد المنتعش بفوزه على يونايتد، والذي يدربه ديفيد فاغنر، الذي كان مرافقه في حفل زفافه.

ويرتبط الاثنان بعلاقة صداقة قوية، لكن الأمور العاطفية لن يكون لها مكان السبت المقبل، إذ لا يملك كلوب رفاهية التعرض لمشكلة أخرى.

وربما يضع ثقته في جو غوميز للعب في الدفاع بدلاً من ديان لوفرين، الذي أخرجه بعد نصف ساعة فقط ضد توتنهام.

وسيقود ديفيد أنسورث مدرب إيفرتون المؤقت فريقه الأحد المقبل ضد ليستر سيتي الذي تعاقد مع المدرب كلود بويل.

ومن المفترض أن يملك آرسنال القدرة على تجاوز سوانزي سيتي، بينما يسعى واتفورد لمواصلة موسمه الرائع على ملعبه عندما يواجه ستوك سيتي المتعثر.

ويخرج تشيلسي لمواجهة بورنموث، فيما يلعب كريستال بالاس ضد ضيفه ويست هام يونايتد، ويلعب برايتون آند هوف ألبيون في مواجهة ساوثامبتون الأحد المقبل، بينما يحل نيوكاسل يونايتد ضيفاً على بيرنلي في آخر مباريات الجولة الإثنين المقبل.