مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الصنيع يبدأ مهمته

تسلم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع بحضور أعضاء مجلس الإدارة رسميا مساء اليوم الملفات الإدارية ومحتويات النادي من مدير مكتب الهيئة العامة الأستاذ احمد بن محمد روزي بعد انتهاء عملية الجرد التي قام بها أعضاء المكتب منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع الشكر لمدير وأعضاء مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة على جهودهم في حصر كافة الملفات والمحتويات في النادي لإتمام عملية الاستلام بالشكل الصحيح الذي يتماشى مع أنظمة ولوائح الهيئة العامة للرياضة.