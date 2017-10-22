محرز على رادار برشلونة في الإنتقالات الشتوية

قالت تقارير صحافية بريطانية، إن نادي برشلونة الإسباني عاد للتفكير في نجم ليستر سيتي، الجزائري رياض محرز، لتدعيم هجوم الفريق في الجزء الثاني من الموسم الجاري.

ويواصل برشلونة حصد نتائج إيجابية هذا الموسم، بتحقيقه 8 انتصارات وتعادل في أول 9 مباريات، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات، لكنه بعد إصابة الوافد الجديد، الفرنسي عثمان ديمبيلي، لم يجد اللاعب المثالي لإكمال المثلث الهجومي إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز.

ويجتهد الجناح الإسباني الشاب جيرارد ديلوفيو (23 عاماً)، لكنه لم يرق بعد لطموح المدير الفني إرنيستو فالفيردي، أو الجماهير الكاتالونية، وهو ما قد يدفع برشلونة للتوجه نحو محرز.

وسيتمكن الدولي الجزائري من المشاركة مع برشلونة، حال التعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة، من المشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، في ظل عدم مشاركة فريقه الحالي في أي بطولة أوروبية.

وقاد محرز فريقه ليستر للتتويج بلقب البريميير ليغ في مفاجأة تاريخية موسم 2015-2016، وأعلن بعد انتقضاء الموسم الماضي رغبته الرحيل، لكن النادي لم يوافق على بيعه بأقل من 35 مليون جنيه إسترليني.