محرز يطير إلى نيجيريا لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي

غادر نجم نادي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الخميس، معسكر منتخب بلاده في العاصمة الجزائر باتجاه العاصمة النيجيرية أبوغا، لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي (كاف) الذي يقام اليوم الخميس.

ورافق محرز رئيس اتحاد الكرة الجزائري محمد روراوة، علماً بأن اللاعب تدرب على انفراد اليوم الخميس، رفقة مدرب اللياقة الإيطالي جياني بيسكوتي، بعدما غاب عن تدريب أمس الاربعاء، بقرار من مدرب الفريق، البلجيكي جورج ليكنس، الذي قرر إراحته.

ويتنافس محرز على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2016، مع كل من الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ (هداف نادي بروسيا دورتموند الألماني) صاحب اللقب في 2015، والجناح السنغالي ساديو مانيه (نجم ليفربول الإنجليزي).

ويرشح المتتبعون تتويج محرز بالجائزة بالنظر للموسم الاستثنائي الذي قدمه مع ليستر، وقيادته إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.