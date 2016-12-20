محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة ريال مدريد

محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة ريال مدريد
نشر فى
للكاتب :الجماهير - مدريد    |    1 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى

سيتمكن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من التعاقد مع لاعبين جدد الصيف المقبل، وذلك بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) تخفيف العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لارتكابه مخالفات في التعاقد مع لاعبين قصّر.

وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ”فيفا” أعلنت في 14 يناير الماضي معاقبة ريال مدريد وأتلتيكو بالحرمان من إجراء تعاقدات على مدار موسمي انتقالات متتاليين، أي حتى يناير 2018، لمخالفتهما اللائحة السارية بشأن انتقالات وقيد لاعبي كرة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وبهذا الشكل سيتم تخفيف العقوبة لتشمل موسم انتقالات واحد، الشتوي المقبل، الذي سيبدأ في 2 يناير.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار العالمية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا