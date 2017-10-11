مدافع أتلتيكو مدريد: برشلونة ليس ميسي فقط !

أكد مدافع أتلتيكو مدريد، خوانفران توريس، اليوم الأربعاء، أن برشلونة “ليس فقط” ليونيل ميسي، بل يجب أن يكون النادي “فوق جميع” لاعبيه في مباراة الفريقين المقررة السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالجولة 8 من الليغا، مشيراً إلى أن البرسا يقوم بأداء لا يصدق قي بداية البطولة.

وفي مقابلة مع شركة ماهو نشرت محتواها في بيان، قال خوانفران إن “البرسا لديه فريق كبير ولاعبون كبار، ميسي يحقق الفارق وإنييستا استعاد أدائه وبوسكيتس وجوردي جيدين جداً.. لتحقيق الفوز علينا تقديم أفضل ما لدينا لمواجهة أفضل ما لديهم”.

وحذر الظهير الأيمن للأتلتي من أن “برشلونة ليس ميسي فقط بل إن النادي فوق الجميع، برشلونة قدم انطلاقة جيدة في بداية البطولة بكثير من المباريات الجيدة خارج أرضه وهذا الأمر ليس سهلاً”.

وأضاف: “للتأهل للبطولة الأوروبية (دوري أبطال أوروبا) علينا الفوز دائماً، نفكر فقط في الفوز في المباراة المقبلة”.

وعن دييغو كوستا المنضم حديثاً لصفوف الفريق المدريدي، قال: “أرى كوستا جيداً، جلب السعادة لكن لا يمكنه اللعب بعد، عندما يحين وقته للعب أنا متأكد أنه سيتأقلم، نحن نكن له الكثير من الحب”.

ويتعين على كوستا صاحب الـ29 عاماً الانتظار حتى بداية العام الجديد للتمكن من تمثيل أتلتيكو، المعاقب من قبل فيفا بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد لخروقات في عقود ناشئين.

ويتصدر برشلونة الليغا برصيد 21 نقطة يليه إشبيلية برصيد 16 نقطة في الوصافة بفارق نقطة عن فالنسيا ثالثاً الذي يتقدم بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد في المركز الرابع.