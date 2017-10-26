مدافع روما يتعرض لقطع بالرباط الصليبي

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الخميس عن إصابة مدافعه الهولندي ريك كارسدورب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتأكد بذلك غياب كارسدورب لعدة أشهر عن روما، الذي انضم له مطلع الموسم الجاري قادماً من فينورد الهولندي، لكنه سجل ظهوره الأول أمس الأربعاء، خلال المباراة التي فاز فيها روما على كروتوني 1-0، قبل أن يتعرض للإصابة خلالها.

وأكد روما في بيانه أن “كارسدورب يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، عقب مباراة كروتوني استشار كارسدورب الجهاز الطبي بسبب شعوره بألآم في ركبته اليسرى خلال الشوط الثاني”.

وأضاف البيان: “تقرر ذهابه إلى المستشفى فوراً للخضوع لاختبار طبي وتبين تعرضه لقطع في الرباط الصليبي”.