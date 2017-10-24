مدافع ريال مدريد: لهذا السبب زيدان الأفضل

قال قلب دفاع ريال مدريد الإسباني، الفرنسي رافائيل فاران، إن مواطنه زين الدين زيدان مدرب “الملكي” يشجعه على “المزيد من المخاطرة” وعلى تحسين مهاراته.

وفي مقابلة لمجلة (GQ) أشار فاران إلى أن زيدان ينصت له الجميع عندما يتحدث: “جميع اللاعبين يتوقون للتعلم منه، فقد حقق النجاح كلاعب ومدرب لسبب ما، كافة أساطير النادي يبثون لك شيئاً إيجابياً ويمنحونك القوة والطمأنينة”.

وأبرز أن زيدان قد حذره عندما انضم إلى “الميرينغي” من أن هذا النادي له أهداف كبيرة، وهو ما ساعده على تحسين لعبه.

وأضاف الفرنسي: “في وقت ما في مسيرتي لم أكن ألعب بطريقة جيدة لأنني كنت أفكر بشكل يزيد عن الحد”، مبيناً أنه الآن يوازن بين التفكير والعمل في الملعب.

كما قال: “عندما جئت إلى هنا كان هدفي التحسن والتطور كلاعب وشخص، لم أضع أي سقف، فالتحديات تسعدني، أحب أن أقوي نفسي لكي أبذل قصارى جهدي عندما تصبح الأمور صعبة، وعندما يتوجب الخروج من منطقة الراحة”.

وأبرز فاران المنافسة الصحية داخل الملكي: “فنحن نساعد بعضنا البعض لأننا فريق واحد.. علاقتنا مثالية”.

وتطرق اللاعب لوضع المنتخب الفرنسي: “إنه منتخب شاب ولكنه يضم لاعبين من أكبر فرق أوروبا، لدينا خبرة كبيرة على أعلى مستوى”.