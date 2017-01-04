مدافع ليفربول: متفائل قبل الصدام مع يونايتد وتشيلسي !

يرى مدافع ليفربول ديان لوفرين أن التعادل مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليس أشبه بنهاية العالم، وأكد رغبة ناديه في التعويض عند مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي المتصدر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بفارق 5 نقاط عن تشيلسي، الذي يواجه توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء، بينما أهدر فريق يورغن كلوب فرصة الاقتراب بشكل أكبر بعدما استقبل هدف التعادل قرب النهاية في ضيافة سندرلاند الإثنين الماضي.

وقال لوفرين لصحيفة ليفربول إيكو: “شعرت وكأنها هزيمة خاصة أنها جاءت بعد فوزنا على مانشستر سيتي، لكن يجب أن نرفع رؤوسنا عالياً، الحصول على نقطة واحدة أفضل من لا شيء”.

وفاز ليفربول بالفعل على تشيلسي المتصدر وآرسنال ومانشستر سيتي في وقت سابق من الموسم الجاري ويدعم لوفرين قدرة ناديه على المنافسة بجدية على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال لوفرين: “يتبقى نصف الموسم، يتبقى العديد من المباريات بالنسبة لنا وبالنسبة لتشيلسي، يجب فقط أن نركز على أنفسنا”.

وأضاف: “تنتظرنا مباريات كبيرة حقاً، أود القول إننا نحب اللعب أمام الفرق الكبيرة”.

ويلعب ليفربول في ضيافة غريمه مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 15 يناير (كانون الثاني) ويستضيف تشيلسي في 31 من الشهر ذاته.