مدافع ليفربول يرفض الإنضمام لمنتخب الكاميرون

رفض الثنائي الكاميروني، مدافع ليفربول جويل ماتيب والظهير الأيمن لويست بروميتش ألبيون ألان نيوم، الانضمام لمنتخب بلادهما خلال بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها الغابون في الفترة ما بين 14 يناير (كانون الثاني) الجاري وحتى 5 فبراير (شباط) المقبل.

ويأتي اللاعبان، المعرضان لخطر الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في حالة تصعيد الأمر، ضمن قائمة تضم سبعة لاعبين رفضوا تلبية نداء المدير الفني للمنتخب، البلجيكي هوغو بروس.

وأكد بروس: “فضل هؤلاء اللاعبون مصالحهم الشخصية عن مصلحة المنتخب.. ويملك الاتحاد الكاميروني الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح فيفا”.

وأكد نيوم، الذي انضم الصيف الماضي لصفوف ويست بروم قادماً من واتفورد، وماتيب، الذي رحل لليفربول في صفقة انتقال حر قادماً من شالكة، أنهما يفضلان التركيز مع فريقيهما بدلاً من المشاركة في بطولة أفريقيا.

وأوقعت القرعة “أسود” الكاميرون في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الغابون، البلد المضيف، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.