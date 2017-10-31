مدب ألمانيا: أفكر فقط بالمونديال .. والبرازيل أصبحت أقوى

قبل أكثر من 7 شهور على انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، اعترف المير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، بأن تركيزه بالكامل ينصب على الاستعداد لمشاركة فريقه في البطولة.

وقال لوف في مقابلة بثتها شبكة زد دي إف التلفزيونية الألمانية مطلع هذا الأسبوع: “لا أفكر في أي شيء آخر خلاف كأس العالم”.

وقال لوف: “استعاد المنتخب البرازيل اتزانه من الهزيمة 1-7، وأصبح جيداً بشكل هائل الآن”.

كما يرى لوف (57 عاماً)، أن منتخبات الأرجنتين، إسبانيا، إنجلترا، وفرنسا، ستكون مرشحة بقوة للمنافسة على اللقب في المونديال.

وأضاف: “ستكون بطولة كأس عالم صعبة بشكل لا يمكن تخيله… علينا خوض البطولة بفريق قوي”.

وأوضح: “كل لاعب بالفريق يجب أن يكون في قمة مستواه طوال الوقت، إذا أراد المانشافت الدفاع عن لقبه.