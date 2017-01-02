مدرب آرسنال: هدف جيرو لن ينسى من الذاكرة

مدرب آرسنال: هدف جيرو لن ينسى من الذاكرة
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للكاتب :الجماهير - لندن    |    1 مشاهدة
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أثنى المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، على أداء مهاجمه أوليفيه جيرو الذي سجل هدفاً، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على كريستال بالاس 2-0، الاحد، في الدوري.

وسجل جيرو هدفاً رائعاً تقدم به فريقه في الدقيقة 17، عندما لعبت كرة عرضية قابلها اللاعب لحظة سقوطه بكعب القدم لتدخل المرمى بعدما مرت من فوق الحارس.

وقال فينغر: “تعاملت على مدار سنوات طويلة مع مهاجمين عظام أمثال دينيس بيركامب، وتيري هنري”.

وأضاف: “تتذكرون هؤلاء لأنهم مرتبطون بعقولكم بأهداف مميزة، والهدف الذي سجله جيرو سيكون هدفه الذي ستتذكرونه به”.

وتابع: “فريقي سيواصل الاهتمام بمبارياته فقط، من دون النظر لما يحققه منافسه من نتائج”.

وقال: “يمكنك فقط أن تركز على المباراة المقبلة، كل الفرق التي نواجهها صعبة، ولكنك تحاول فقط الفوز بالمباراة المقبلة”.

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نشرت فى : الأخبار العالمية

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