مدرب أتلتيكو مدريد يريح 10 لاعبين في كأس الملك

منح المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، اليوم الثلاثاء، راحة لـ10 لاعبين بالفريق الأول قبل أول مباراة يخوضها الأتلتي في كأس ملك إسبانيا غداً أمام إلتشي.

وحصل على الراحة كل من: الحارس السلوفيني يان أوبلاك، والمدافعون الأوروغوياني دييغو غودين والبرازيلي فيليبي لويس والمونتينيغري ستيفان سافيتش وخوانفران توريس، ولاعبا الوسط ساؤول نييغيز وغابي فرنانديز، والمهاجمون الأرجنتيني أنخل كوريا والفرنسيان أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو.

أما اللاعبون الـ10 الآخرون بالفريق الأول إلى جانب لاعبي الرديف سيرجي غونزاليز وألبرتو رودينيس وأنطونيو مونتورو والألباني كيدي باري، فشاركوا اليوم في التدريبات.

ويواصل كوكي ريسوريكسيون، الذي يعاني من إصابة عضلية، والبلجيكي يانيك كاراسكو المصاب بمتاعب في الركبة اليسرى، التدريب في صالة الألعاب الرياضية لإتمام عملية تعافيهما.