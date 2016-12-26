مدرب ألمانيا يحذر من زيادة عدد المباريات في المونديال

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 2 مشاهدة

حذر المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، كلا من الاتحاد الدولي (فيفا)، والاتحاد الأوروبي (يويفا)، من التوسع في بطولتي كأس العالم والأمم الأوروبية، وانتقد الدور المحدود لمدربي كرة القدم في صنع القرار.

وقال لوف في حوار: “نحن المدربون بالطبع نتمنى أحياناً أن يؤخذ في الاعتبار وجهات نظرنا في الجانب الرياضي، ولكن هناك حواجز”.

وانتقد لوف (56 عاماً) التطورات التي تقضي بزيادة عدد المباريات والمسابقات على مستوى كرة القدم الدولية.

وقال لوف: “فيفا و”يويفا” مسؤولان، هما بحاجة إلى التمهل وإيجاد التوازن المطلوب بين المصلحة التجارية والمنظور الرياضي”.

وأضاف: “عندما يكون لديك منتج جيد مثل كرة القدم، فعليك أن تفكر في وضع حدود له من أجل الحفاظ على الكفاءة العالية”.

ومن المقرر أن يعلن مجلس “فيفا” في 10 يناير المقبل قراره بشأن مقترح زيادة عدد منتخبات بطولة كأس العالم اعتباراً من نسخة 2026.

وقال لوف: “آراء المدربين استطلعت خلال مؤتمرات وورش عمل، فيما يتعلق بالجوانب الرياضية، لكن لم تكن لهم كلمة بشأن جداول المباريات.

وأضاف: “خطط زيادة عدد المنتخبات في نهائيات كأس العالم لم تتبلور بعد، وأن النظام الحالي للبطولة الذي يقضي بمشاركة 32 منتخباً في النهائيات متوازن تماماً”.