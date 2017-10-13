مدرب الاتحاد يعد بالتغيير أمام الأهلي

أبدى التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، عدم رضاه تجاه أداء لاعبي العميد، في لقاء اليوم الجمعة، أمام أحد، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري جميل السعودي.

وأضاف سييرا، في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة قائلًا “لست راضيًا عن الأداء، خسرنا نقطتين ثمينتين، لكن سنعمل على تصحيح الأخطاء والفوز أمام أهلي جدة خلال المباراة المقبلة”.

وتابع سييرا “نعاني من نقص عددي كبير بسبب الإصابات، لم نتمتع بأي مهاجم أو لاعب لديه نزعة هجومية ضمن دكة البدلاء اليوم”.



و‏رفض سييرا، الحديث عن استبعاده للاعب عمار النجار، صاحب الطابع الهجومي، كونه صاحب الحق في ذلك.

وأضاف سييرا “تغيير إدارة اتحاد جدة ساهم في عدم خوضنا مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري السعودي”.

‏وختم مدرب اتحاد جدة حديثه بقوله “سأقوم بالتغيير أمام الأهلي، ولن نلعب بنفس المستوى، فقط نهدف إلى الفوز خلال المواجهة المقبلة”.