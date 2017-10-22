مدرب الباطن: الهلال فريق عظيم ويدربه مدرب كبير

أكد ريكاردو ماتشادو المدير الفني لفريق الباطن ، رضاه التام عن أداء لاعبي فريقه أمام الهلال رغم الخسارة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وأشار ماتشادو إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام فريق عظيم مثل الهلال.

وأضاف المدرب البرتغالي: “أهنئ الهلال على وصوله للنهائي الآسيوي، إنه فريق عظيم ويدربه مدرب كبير”.

وتابع : “لم نكن نستحق الخسارة وكانت لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول لم نوفق فيها”. وأنهى حديثه : “نلعب رغم ظروفنا الصعبة والفارق بيننا وبين الهلال كبير، فلاعب مثل إدواردو يساوي عقده جميع عقود لاعبي الباطن”. ويقدم الباطن بداية موسم مميزة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وهو الذي كان قبل أشهر قليلة مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.