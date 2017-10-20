مدرب التعاون: حققنا فوزا مستحقا في مباراة صعبة

أعرب جوزيه جوميز، مدرب نادي التعاون، عن سعادته بتحقيق الفوز 1-0، أمام الفيصلي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وقال جوميز بعد المباراة “حققنا فوزا مستحقا في مباراة صعبة أمام فريق منظم جدا”.

وتابع “تحكمنا في مجريات اللعب، لكن الفريق لم يترجم هذا إلى أهداف في مرمى المنافس”.

وأضاف جوميز “الفيصلي دافع بتسعة لاعبين وكون حائط بشري صعب اختراقه، ولكننا استطعنا من خلال عزيمة اللاعبين تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة”. وأوضح “بعد ما قدمه اللاعبون من روح وأداء وتحركات داخل الملعب، فإن الهدف مستحق وعادل، أهدي الفوز للجماهير واللاعبين”.