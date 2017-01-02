مدرب الجزائر يكشف سبب إستبعاد فيغولي ومجاني

قال البلجيكي المدير الفني للمنتخب الجزائري، جورج ليكنز، اليوم الإثنين، إن فريقه لديه عزيمة ورغبة شديدتين في تحقيق أفضل النتائج خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الغابون بين 14 يناير (كانون الثاني) الجاري، و5 فبراير (شباط) المقبل.

ودافع ليكنز عن قائمة الـ23 لاعباً التي اختارها للمشاركة في البطولة، مؤكداً أنه استدعى الأفضل والأكثر جاهزية بدنياً وذهنياً من اللاعبين.

وقال ليكنز في مؤتمر صحافي: “قراراتي منطقية، لا أجامل أحداً ولا أقدم هدايا. أتأسف كثيراً لاستبعاد سفيان فيغولي وكارل مجاني لأنهما من ركائز المنتخب. أعتقد أنهما ليسا جاهزين بسبب افتقادهما إيقاع المباريات. غيابهما عن بطولة كأس أمم أفريقيا لا يعني استبعادهما النهائي عن المنتخب، عليهما العودة فقط للعب مع نادييهما”.

وأشار إلى أن وضع حارس المرمى وهاب رايس مبولحي الذي لا يشارك مع فريقه أنطاليا سبور التركي، واستدعي مع ذلك ضمن قائمة المنتخب، يستدعي حلاً سريعاً، وأنه يسعى لمساعدته من أجل الحصول على فرصة مشاركة منتظمة على مستوى الأندية.

كذلك أوضح أن عدم استدعاء إسحاق بلفوضيل، مهاجم ستاندر ليج البلجيكي، وياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي، يعود لكون الأول ليس جاهزاً من الناحية الذهنية ومعاناة الثاني من إصابة.

وتابع ليكنز: “لدينا الرغبة ومتعطشون لتحقيق أفضل النتائج، سنقدم كل ما بوسعنا من أجل النجاح. نريد الفوز علي زيمبابوي في المباراة الأولى ليشكل انطلاقة جيدة”.

وشدد ليكنز على أهمية المباراتين الوديتين المقررتين السبت والثلاثاء أمام موريتانيا ومالي على الترتيب، من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى الغابون.