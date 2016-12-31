مدرب الفتح: إمكانياتنا أجبرتنا على التراجع أمام الأهلي

قال التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بثنائية “كل مباراة نخوضها نقدم فيها كل ما لدينا ونعلم أن الأهلي فريق كبير ويمتلك امكانيات فردية كبيرة وهذه المرة السابعة على التوالي التي نستقبل فيها أهدف من كرات ثابتة”.

وأضاف الجبال “إضاعة فرصة واحدة أمام فريق مثل الأهلي يضيع مباراة وتنقلب ضدنا النتيجة أتيحت لنا أكثر من فرصة ولم نستغلها ونادي الفتح يحتاج التفاف الكل واللاعبين يعدون بالتصحيح خلال الفترة المقبلة وخطتنا التي وضعناها كانت الرغبة بالفوز ولكن امكانياتنا اجبرتنا على التراجع واغلاق المساحات امام لاعبي الاهلي ولعبنا على المرتدات”