مدرب الفيصلي: لم نقدم المستوى المأمول .. والتعاون إستحق الإنتصار

مدرب الفيصلي: لم نقدم المستوى المأمول .. والتعاون إستحق الإنتصار
نشر فى
للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى

أكد فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي ، أن لاعبيه قدموا أداء ضعيفا أمام التعاون، وأن فريقه يستحق الخسارة.

وخسر الفيصلي من التعاون، بهدف نظيف، اليوم الجمعة، في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وقال فوك، في تصريحات عقب اللقاء: “كانت المباراة ممتعة بالنسبة للمشاهدين، وأبارك لنادي التعاون ظهورهم بهذا الأداء الجيد، وحصدهم النقاط الثلاث، لقد لعبوا بطريقة جيدة خاصة في الشوط الثاني، وبالتأكيد يستحقون الفوز”.

 وأضاف: “لم نقدم المستوى المأمول، وفشلنا في الاستحواذ على مجريات اللعب، ولسوء الحظ لم نستغل الفرص القليلة التي أتيحت لنا، وهو الأمر الذي أدى لخسارتنا في نهاية المطاف”.

وأكد: “هناك ركلة جزاء لصالحنا، ولكن الحكم تغاضى عن احتسابها”.

من جانبه، أوضح اللاعب منصور حمزي، أن الفريق افتقد “الروح” خلال اللقاء مؤكدا: “كنا سيئين ولا نستحق الفوز بهذه المباراة”.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار المحلية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا