مدرب الفيصلي: لم نقدم المستوى المأمول .. والتعاون إستحق الإنتصار

أكد فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي ، أن لاعبيه قدموا أداء ضعيفا أمام التعاون، وأن فريقه يستحق الخسارة.

وخسر الفيصلي من التعاون، بهدف نظيف، اليوم الجمعة، في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وقال فوك، في تصريحات عقب اللقاء: “كانت المباراة ممتعة بالنسبة للمشاهدين، وأبارك لنادي التعاون ظهورهم بهذا الأداء الجيد، وحصدهم النقاط الثلاث، لقد لعبوا بطريقة جيدة خاصة في الشوط الثاني، وبالتأكيد يستحقون الفوز”.

وأضاف: “لم نقدم المستوى المأمول، وفشلنا في الاستحواذ على مجريات اللعب، ولسوء الحظ لم نستغل الفرص القليلة التي أتيحت لنا، وهو الأمر الذي أدى لخسارتنا في نهاية المطاف”. وأكد: “هناك ركلة جزاء لصالحنا، ولكن الحكم تغاضى عن احتسابها”. من جانبه، أوضح اللاعب منصور حمزي، أن الفريق افتقد “الروح” خلال اللقاء مؤكدا: “كنا سيئين ولا نستحق الفوز بهذه المباراة”.