مدرب النصر: لن نستهين بأي خصم نقابله

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر زوران ماميتش صعوبة مباراة فريقه أمام الاتفاق وقال كما سبق وان قلت جميع منافسات الدوري قوية والاتفاق من الفرق التي تطور مستواها مع استمرارية المنافسات وسبق وان فاز علينا في لقاء الدور الأول رغم أنه فوزاً لم يكن مستحقاً عطفاً على ما قدمناه في المباراة ولكن يظل هذا حال كرة القدم.

وأضاف نحن خلال الأيام الماضية استعدينا للمباراة بشكل جيد ومن يرتدي شعار الفريق في أي مباراة سيكون محل ثقتنا وثقة جماهير النصر أيضا سنبذل كل ما نستطيع ونسعى تقديم مستوى أفضل مما قدمناه في مباراتنا الأخيرة أمام الهلال ولن نستهين بأي خصم نقابله.

وقال كل مباراة نلعبها عبارة عن صفحة طويناها ونتطلع لما يليها ولذلك فالفرح بالتأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد كان لفترة وجيزة بعدها كان التركيز على هذه المباراة .

وعبر زوران عن سعادته بعودة عدد من اللاعبين المصابين للتدريبات وقال هذا دليل على العمل الجيد الذي يقوم به الفريق الطبي بالنادي ودليل على الحس الكبير من اللاعبين على الانضباطية في العلاج والمحافظة على البرامج التأهيلية بعد ذلك.

وبين زوران انه راض عن اللاعبين الأجانب الذين يمثلون الفريق حالياً وقال في الغالب أنهم سيستمرون معنا حتى نهاية الموسم . مبيناً أن فيكتور ايالا حصل على إجازة بناء على طلبه ولظروفه العائلية التي شرحها لنا وسيعود للتدريبات بعد أيام الراحة التي ستمنح للاعبين بعد مباراة الاتفاق .

وأشاد زوران بجماهير النصر وقال أنا سعيد بدعمهم للفريق وأطالبهم بالمزيد فالمرحلة المقبلة كل مباراة نلعبها نعتبرها حاسمة وبدعمهم ووقفتهم مع الفريق سيكون العطاء مضاعفاً داخل الملعب وأنا أعدهم بأننا سنعمل من اجل مستقبل حافل بالانجازات ولن يبقى النصر يعيش على أمجاد الماضي بل لابد أن نصنع في كل خطوة مجد جديد للنصر.

قال البرازيلي برونو بورتونكا مدافع نادي النصر أن مباراة فريقه أمام الاتفاق لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رغبة النصر في المنافسة على الصدارة وتطور مستوى الاتفاق ورغبته في التقدم للمراكز الأولى وقال أنا وزملائي جاهزين للمباراة ولدينا عزيمة وإصرار على مواصلة الانتصارات نعيش بحالة معنوية كبيرة بعد تأهلنا لنهائي كأس ولي العهد ونعرف أن أمامنا مباراة صعبة لا بد من تجاوزها لنتقدم خطوة في المنافسة على لقب الدوري ولن نرضى بغير الفوز في هذه المباراة .

وأضاف النصر فريق كبير يلعب دائماً من أجل أن ينتصر ولذلك فهو يقدم أفضل العطاءات الفنية داخل الملعب أنا سعيد باللعب لهذا الفريق الكبير وأعرف أن من يلعب للنصر لا بد أن يكون دائماً تحت الضغط لأن حجم هذا النادي وحجم جماهيره كبير والفوز هو مطلبهم في كل مباراة.

وبين برونو أن عودة المصابين ستكون مصدر قوة إضافية للفريق في المرحلة القادمة وقال الدليل على ذلك الأثر الذي ظهر بمشاركة إبراهيم غالب في المباراة الماضية وبعودتهم جميعاً نشعر بمزيد من الأمان للفريق.