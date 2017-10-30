مدرب الهلال: عملية التدوير بسبب ضغط المباريات

شدد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني “رامون دياز” على أهمية مباراة الفريق التي ستجمعه بضيفه “الشباب”، مساء يوم بعد غد الأربعاء، ذاكرًا أن أهميتها تكمن في رغبتهم بمواصلة تحقيق الانتصارات، وإسعاد الجماهير في تحقيق الفوز، وزاد:”عملنا في التدريبات الأخيرة على تصويب بعض الأخطاء التي وقعنا فيها ببعض اللقاءات، ويأتي في مقدمتها استغلال الفرص التي تسنح لنا أثناء المباريات”.. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم بمركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في مقر النادي.

وأضاف “دياز”:”الهلال فريق كبير وأي شخص يعمل في الهلال يواجه ضغط كبير، بضرورة تحقيق البطولات، وهذا الأمر ينطبق على الفريق الأول لكرة القدم، المطالب بتحقيق جميع البطولات، ونحن نملك لاعبين باحترافية عالية، وهمهم الدائم حصد البطولات”، مشيرًا إلى أنّ كافة اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض مواجهة الشباب، وأنّ عملية التدوير هي بسبب ضغط المباريات، مبينًا أن اللاعب “نواف العابد” بذل مجهود كبيرًا في التدريبات الأخيرة، من خلال سعيه لرفع معدله اللياقي.

واختتم “دياز” حديثه بتقديم الدعوة لجماهير الهلال للحضور ومساندة الفريق، حيث كان لها دور كبير، وحقيقي فيما وصل إليه.