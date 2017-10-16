مدرب الهلال: لدينا الرغبة بالتأهل للنهائي بنتيجة مميزة

قدّم مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني “رامون دياز” شكره الجزيل للشعب العُماني على حفاوة الاستقبال غير المستغرب فور وصول بعثة الفريق للمطار، وندرك جيدًا أهمية كسبنا للقاء الذهاب برباعية؛ وندرك تمامًا صعوبة لقاء الغد، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بمسقط، للحديث عن مواجهة الغد أمام نظيره “بيروزي الإيراني” في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م.

وأضاف “دياز”: الأمور لم تحسم بعد، لدينا الرغبة والعزيمة بالفوز في اللقاء، والفريق مستعد جيدًا لخوض المباراة من جميع الجوانب، ولدينا الرغبة والعزيمة بالتأهل للنهائي بنتيجة مميزة.

وعن غياب مهاجم “بيرزي الإيراني” في لقاء الغد: أجاب “دياز”: غياب أي لاعب في بيروزي لا يعنينا، ومستعدون لخوض المواجهة وحسم بطاقة التأهل.

وأشار “دياز” إلى أن الفريق أقام معسكرًا اعداديًا في أبوظبي للاستعداد بشكل جيد لخوض المواجهة، وأضاف: قدمنا مباراة مميّزة في الذهاب رغم النقص الذي حصل للفريق في الشوط الثاني من المواجهة، ولدينا الرغبة في خوض مواجهة الغد بعزيمة وإصرار لقاء الذهاب، وبيروزي فريق قوي جدًا ونسعى للخروج من لقاء الغد بنتيجة مميزة.

وعن غياب بعض لاعبي الهلال عن مواجهة الغد: أجاب “دياز”: الهلال دائمًا يعتمد على المجموعة وغياب أي لاعب لن يكون مؤثرًا فلدينا البديل الجاهز وأثبتنا ذلك في مواجهات سابقة، والفريق لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين، والمميزين، الذين يملكون فكر عال، وسيخوضون المباراة من أجل تحقيق نتيجة مميزة.