مدرب الهلال ينتهي من تطبيق التكتيك لـ ديربي النصر

مدرب الهلال ينتهي من تطبيق التكتيك لـ ديربي النصر
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم صفحة تحضيراته الميدانية لمواجهة مضيفه “النصر”، عند الساعة الـ٠٧:٥٠ من مساء يوم غد الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وعمد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” -في المران- إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء، من خلال التدريبات الفنيّة التي أجراها اللاعبون -في الجزء الأول من التدريب-، والمناورة التي فرضها على كامل مساحة الملعب، حيث شهدت مشاركة الثلاثي “علي الحبسي، عمر خربين ومختار فلاتة”، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

*لاعبو الفريق يدخلون المعسكر:

دخل لاعبو الفريق فور نهاية الحصة التدريبية لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الهلال

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