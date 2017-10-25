مدرب الهلال ينتهي من تطبيق التكتيك لـ ديربي النصر

أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم صفحة تحضيراته الميدانية لمواجهة مضيفه “النصر”، عند الساعة الـ٠٧:٥٠ من مساء يوم غد الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وعمد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” -في المران- إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء، من خلال التدريبات الفنيّة التي أجراها اللاعبون -في الجزء الأول من التدريب-، والمناورة التي فرضها على كامل مساحة الملعب، حيث شهدت مشاركة الثلاثي “علي الحبسي، عمر خربين ومختار فلاتة”، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

*لاعبو الفريق يدخلون المعسكر:

دخل لاعبو الفريق فور نهاية الحصة التدريبية لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد.