مدرب بايرن ميونيخ: المصالح الاقتصادية تؤثر على كرة القدم

يرى مدرب بايرن ميونخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم سيقلص جودة الأداء خلال المباريات وسيؤدي إلى فقدان الاهتمام.

وقال أنشيلوتي، في مقابلة مع صحيفة سود دويتشه زيتونغ، اليوم السبت: “المصالح الاقتصادية بالفعل تؤثر على الجودة، لأننا نضطر إلى الذهاب لملعب المباريات في كل وقت”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “كرة القدم قد تأكل نفسها، لكي يصح الحديث ينبغي تقليص عدد المباريات كثيراً، مباريات أقل تعني جودة أفضل، هذا ما ينبغي فعله”.

وتابع أنشيلوتي: “زيادة عدد المنتخبات في يورو 2016 بفرنسا إلى 24 أظهر أن هناك الكثير من المباريات وقدر غير كاف من الفائدة لكل المباريات”.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقترح زيادة عدد المنتخبات بين 40 و48 فريقاً خلال اجتماعه يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) المقبل، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد خلال ذلك الاجتماع أم لا.