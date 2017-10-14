مدرب برشلونة: أتلتيكو من أصعب الفرق التي يمكن أن تهز شباكها

أشاد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، بقدرة ليونيل ميسي على “التنافس المستمر” بعدما قاد اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات منتخب الأرجنتين للتأهل لكأس العالم لكرة القدم بتسجيله ثلاثية في الفوز على الإكوادور الثلاثاء الماضي.

ويمر ميسي بفترة رائعة مع برشلونة هذا الموسم إذ سجل 11 هدفاً في 7 مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني، و14 هدفاً بشكل عام في جميع المسابقات.

ويلتقي ميسي اليوم السبت، مع أحد منافسيه المفضلين وهو أتلتيكو مدريد الذي هز شباكه 27 مرة في 34 مباراة ضده، ضمن تطلعات برشلونة لمواصلة انطلاقته المثالية في الدوري بعدما فاز في جميع مبارياته.

ورد ميسي بمستواه الرائع في كيتو الثلاثاء الماضي، على المشككين في عطائه مع الأرجنتين، وسط اتهامات بأنه لا يظهر مع منتخب بلاده بنفس مستواه مع برشلونة.

لكن فالفيردي قال إنه لا يمكن لأحد في برشلونة التشكيك في الهداف التاريخي للنادي الكاتالوني.

وأضاف للصحافيين: “إذا كانت هناك انتقادات فهي قليلة وتظهر في فترات متباعدة، لكن عندما تشاهد أشياء رائعة من ميسي تتكرر دائماً ستتوقف عن الاندهاش”.

وتابع: “ميسي يكرر باستمرار ما فعله أمام الإكوادور وتوقعنا أن يفعل ذلك وما يدهشني هو قدرته المستمرة على التنافس وتحمل المسؤولية على عاتقه”.

ورغم تألق ميسي المعتاد أمام أتلتيكو يتوقع فالفيردي مواجهة صعبة أمام فريق المدرب دييغو سيميوني عندما يبحث برشلونة عن انتصاره الثامن على التوالي في الدوري والحفاظ على فارق النقاط الخمس مع أقرب مطارديه.

وواصل: “هي مواجهة متقاربة جداً، ولا أحد يعرف ما قد يحدث، وأتلتيكو يعرف كيفية تسجيل الأهداف، وهو من أصعب الفرق التي يمكن أن تهز شباكها، صحيح أننا نملك رصيداً جيداً من الأهداف حالياً، لكننا ندرك أننا نواجه منافساً صعباً وإذا سجل أولاً فهذا قد يكلفنا الكثير”.