مدرب برشلونة: التعادل على ملعب أتلتيكو ليس سيئاً

قال المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب التعادل أمام أتلتيكو مدريد 1-1 على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في قمة مواجهات الجولة الثامنة بالليغا، إن “النقطة ليست سيئة”، على الرغم من أنهم كانوا يبحثون عن الفوز، مؤكداً أنه عاش “أجواءً رائعة” داخل الملعب.

وعلق فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “كانت مباراة كبيرة، كل فريق لعب بأسلوب مختلف، والأجواء كانت رائعة على ملعب ممتع، والنقطة ليست سيئة على الرغم من سعينا للفوز”.

كما أكد مدرب “البلاوغرانا” أنه خرج بـ”انطباعات إيجابية” من اللقاء، وأن النقطة “ليست سيئة”، لأننا كنا نواجه “فريقاً كبيراً” تقدم في النتيجة خلال الشوط الأول بهدف ساؤول نييغيز.

وأضاف: “ندرك جيداً أن أتلتيكو يعرف كيف يستغل نقاط قوته، كان من الصعب تخطي هذه الخطوط الدفاعية القريبة للغاية من منطقة الجزاء والأمور كانت صعبة أمامنا، لكن الأمور كانت أفضل في الشوط الثاني، ووصلنا بفرص أكثر وضوحاً، وحققنا التعادل بفضل الضغط والروح وكنا حتى قريبين من الانتصار”.

وحول أداء الأرجنتيني ليوني ميسي، الذي سدد طرة في القائم الأيسر من ركلة حرة وسدد كرات كثيرة على مرمى يان أوبلاك، قال المدرب “الباسكي” إنه لم يفكر كثيراً في الإرهاق الذي من الممكن أن يتعرض له بعدما خاض مع منتخب بلاده مباراتي تصفيات مونديال روسيا 2018.

وأوضح في هذا الصدد: “بالطبع كان يشعر بالإرهاق بعد الرحلة الطويلة، لكن أكثر بسبب الضغط الذي كان ملقى على عاتقه بسبب موقف الأرجنتين. ميسي يجيب تحت أي ظرف، ونعلم الاحترام الذي يفرضه على المنافس وعلى جماهيره، وتواجده دائماً ما يصنع الفارق”.

كما أثنى فالفيردي أيضاً على الأوروغوياني لويس سواريز، صاحب هدف تعادل فريقه في اللقاء، حيث يرى أنه قدم مستوى “طيب للغاية”، مذكراً بأنه صنع فرصاً كثيرة بجانب هدف التعادل.

وعلى الرغم من صافرات الاستهجان ضد جيرارد بيكيه، إلا أن فالفيردي أكد أنه عاش أجواءً “استثنائية” في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.