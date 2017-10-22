مدرب برشلونة مشيداً بـ سواريز : لا يقدر بثمن !

دافع المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب الفوز على ملقا 2-0 على ملعب “كامب نو”، في الجولة التاسعة من الليغا، عن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز، الذي لم يسجل سوى 3 أهداف منذ بداية الموسم، مؤكداً بأنه “لاعب لا يقدر بثمن”.

ونفى المدرب الباسكي أن يكون سواريز يمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، مبدياً قناعته بأنه سيتخطى سوء الحظ الذي يلازمه أمام المرمى.

وأشار فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “لويس لعب 3 مباريات خلال 6 أيام. قدم مباراة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، وأيضاً أمام أوليمبياكوس، وهو لاعب دائماً ما يضع نفسه في مواقف جيدة أمام مرمى الخصم”.

وتابع: “هذا الطموح والشراسة لديه، يعطيانه ضمانة. أنا سعيد للغاية بما يقدمه”.

كما أثنى أيضاً على قائد الفريق أندريس إنييستا، الذي سجل الهدف الثاني أمام ملقا، قائلاً: “إنه لاعب يمنحنا الكثير من السيطرة على نسق المباراة”، مشيداً أيضا بدور الفرنسي لوكاس دين في الجانب الأيسر بعد إصابة جوردي ألبا.

وحول المباراة أمام ملقا، أقر فالفيردي بأن فريقه افتقد “الحيوية” و”العمق” في اللعب من أجل قتل اللقاء بنتيجة أكبر وبطريقة أوضح.

وأتم: “افتقدنا قليلاً للحيوية والسرعة في الأداء. لعبنا 3 مباريات في غضون 6 أيام. سيطرنا على اللقاء لكننا افتقدنا للعب بعمق أكبر.. الأمور تحسنت في الشوط الثاني”.

وبعد أن توقف قطاره المنطلق في المسابقة في محطة أتلتيكو مدريد بالتعادل في الجولة الماضية، عاد برشلونة مجدداً لدرب الانتصارات، ليرتفع رصيده للنقطة 25 في الصدارة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن مطارده فالنسيا، الذي أمطر شباك ضيفه إشبيلية برباعية نظيفة.