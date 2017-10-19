مدرب برشلونة: ميسي ظاهرة .. وأرقامه يصعب تحقيقها

أبدى المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب الفوز على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو، في ثالث جولات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، تحفظه إزاء سلسلة النتائج الإيجابية للفريق الكاتالوني منذ بداية الموسم، مشدداً على التعامل بهدوء مع الأمور في جميع المواقف سواء كانت جيدة أو سيئة.

وأشار المدرب “الباسكي” خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: “يجب علينا التعامل بهدوء في جميع المواقف سواء كانت جيدة أو سيئة، أحياناً الأمور تنجرف عن مسارها الطبيعي عندما يكون هناك صخب إعلامي، وهذا ليس جيداً”.

ورفض فالفيردي التطرق للأمور السياسية: “أنا هنا لأنني مدرب البرسا”، مؤكداً أن أكثر ما يشغله هو أن تكون الجماهير سعيدة.

وحول مباراة اليوم أمام الفريق اليوناني، التي لعب خلالها الفريق الكاتالوني منقوصاً من لاعب بعد طرد جيرارد بيكيه بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 42، أبدى فالفيردي سعادته بحصد النقاط الثلاث وحصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات والتربع على صدارة المجموعة.

وقال في هذا الصدد: “نحن سعداء للغاية لأن الفوز في ‘التشامبيونز’ ليس أمراً سهلاً، جاء الخصم بهدف مفاجئتنا عبر الهجمات المرتدة، سنحت لنا فرصاً عديدة من أجل أفضلية أكبر في النتيجة، ثم جاءت حالة الطرد التي أجبرتنا على خوض الشوط الثاني بطريقة أخرى”.

كما تطرق للحديث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل اليوم هدفه الـ100 في البطولات الأوروبية، وقال: “أتمنى أن يصل لـ200 هدف هذا الموسم، أرقامه تشير إلى ما يقدمه في كل يوم، وتحطيم الأرقام التي تبدو صعبه للكثيرين”.

كما أثنى على البرتغالي أندريه غوميش، الذي بإمكانه اللعب في عدة مراكز.