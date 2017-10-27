مدرب برشلونة يعلق على إستقلال كاتالونيا

أقر المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، اليوم الجمعة، أنه يتابع الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كاتالونيا “مثل الجميع”، ولكنه رفض الإشارة إلى إمكانية رحيل “البلاوغرانا” عن الليغا الإسبانية لأن “الأمر لم يحدث بعد”.

وخلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة الهامة أمام أثلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في الجولة 10، سؤل المدرب الباسكي عن الوضع السياسي في كاتالونيا، ولكنه أشار إلى أنه يفضل عدم الإدلاء بدلوه حول قضية “تتغير معطياتها كل نصف ساعة”.

وحول إمكانية رحيل البرسا عن الليغا بعد تصديق البرلمان الكاتالوني على قرار يقضي بتطبيق الإجراءات اللازمة لوضع إطار قانوني لإعلان “جمهورية” مستقلة عن إسبانيا، علق فالفيردي: “الأمر لم يحدث بعد، ما زلنا نتحدث عن احتمالات وأنا أفضل الحديث عن الواقع وهو أننا بصدد مباراة غداً السبت في الليغا ونريد الفوز بها”.

كان برلمان إقليم كاتالونيا قد أقر اليوم الاستقلال عن إسبانيا، بينما تستعد الحكومة المركزية في مدريد لحل الحكومة الكاتالونية بالكامل واستعادة النظام الدستوري، وفقاً للمادة 155 من الدستور الإسباني.

وأجري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) استفتاء على الاستقلال أعلنت المحكمة الدستورية في مدريد عدم قانونيته وصوت فيه نحو مليوني كاتالوني في إقليم يضم 7.5 مليون بأكثر من 5 ملايين مواطن لديهم الحق في التصويت لصالح الاستقلال، وفقاً لبيانات السلطات الانفصالية.