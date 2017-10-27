مدرب بورتو يوضح سبب تجاهل كاسياس

أوضح مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو اليوم الجمعة، أنه أجلس الحارس الإسباني إيكر كاسياس على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة، لأنه “لم يتدرب بالشكل المطلوب” خلال أسبوعين على الأقل.

وقال كونسيساو في مؤتمر صحافي قبل مواجهة بوافيستا غداً السبت، في الجولة 10 من الدوري البرتغالي: “(اللاعبون) يعرفون ما هي قواعدي والطريقة التي أدير بها الفريق وكيف أطالب اللاعبين بان يؤدوا بنسبة 100% في التدريبات”.

وكشف المدرب أن كاسياس تحدث معه في هذا الشأن، وأوضح له المدرب أن تدريبه لم يكن على المستوى العال الذي يطالب به باقي اللاعبين.

وقال: “هل يمكنني أن أتغاضى عن 15 يوماً من التدريبات التي لا تتوافق مع متطلباتي؟ لا أستطيع، وإيكر يتفهم هذا”.

وتأتي تصريحات كونسيساو بعدما تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة شائعات حول احتمالية رحيل الحارس الإسباني عن بورتو.

وأبرز أن كاسياس “سلوكه جيد” ويعمل حالياً لتحسين أدائه.

وقال: “بالتأكيد سوف يكافح” من أجل استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية، مشدداً على عدم وجود سبب آخر لإجلاسه على مقاعد البدلاء.

وكان كاسياس بديلاً في آخر 3 مباريات لبورتو “بقرار فني” وفقاً لكونسيساو.

وقبل جلوسه على مقاعد البدلاء، كان كاسياس الحارس الذي دخلت شباكه أقل عدد من الأهداف في الدوري البرتغالي.