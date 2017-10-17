مدرب بيروزي: إن تخطينا الهلال سنتوج باللقب الآسيوي

أعرب مدرب نادي بيروزي الإيراني، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، عن أمله في تحقيق فريقه عودة قوية خلال المواجهة التي تجمعه بالهلال اليوم الثلاثاء، على إستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في إياب نصف نهائي لدوري أبطال آسيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي جرت قبل 3 أسابيع بفوز الهلال 4-0 على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال إيفانكوفيتش: “صحيح أننا خسرنا برباعية في مباراة الذهاب، لكننا أتينا إلى مسقط من أجل الفوز، إنه يوم جديد ومباراة جديدة، لهذا لا نريد أن ننظر للوراء.. من الطبيعي أننا في موقف صعب، لكن هناك العديد من الأمثلة على فرق نجحت في تجاوز مواقف مشابهة”.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إيفانكوفيتش قوله: “الهلال من أفضل الفرق في آسيا، وكذلك نحن، نفتخر بالتواجد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. إن تأهلنا للنهائي فأنا واثق أننا سنتوج باللقب، الفريق قادر على تعويض تأخره برباعية”.