مدرب تشيلسي: أفضل لقب الدوري على الأرقام القياسية

للكاتب :الجماهير - أ ف ب | 0 مشاهدة

اعتبر مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الإيطالي انطونيو كونتي، أنه يفضل إحراز اللقب على الأرقام القياسية، وذلك بعيد تحقيق فريقه فوزه 12 توالياً.

وتغلب تشيلسي، أمس الإثنين، على بورنموث 3-0، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، رافعاً رصيده من الانتصارات المتتالية في الدوري الممتاز إلى 12، وهو رقم قياسي للنادي.

ويبتعد تشيلسي بفارق فوزين فقط عن الرقم القياسي الإنجليزي الذي يحمله آرسنال (14 فوزاً).

وقال كونتي في تصريحات لقناة تشيلسي التلفزيونية: “أفضل الفوز باللقب أكثر من الرقم القياسي”، علماً أن النادي آحرز لقب الدوري للمرة الأخيرة في مايو (أيار) 2015 بإشراف البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتولى كونتي مهامه في تشيلسي خلفاً لمورينيو الذي اقيل اواخر العام الماضي، ويتولى هذا الموسم تدريب مانشستر يونايتد.

ورأى كونتي الذي تولى سابقاً تدريب المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس، أن “الأرقام القياسية مهمة، ولكنها ليست كل شيء، فمن المهم كتابة التاريخ عند التتويج فقط”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “ان نكون في تاريخ هذا النادي ونفوز في 12 مباراة توالياً يعد أمراً رائعاً، ولكننا مع اللاعبين نريد مواصلة ذلك”.

ويتصدر تشلسي ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، وتسع نقاط عن ليفربول الثالث، الذي يلتقي ستوك سيتي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة نفسها من الدوري.