مدرب تشيلسي: غيّرت خططي بعد الخسارة أمام آرسنال

أجبرت هزيمتان متتاليتان أمام ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سبتمبر (أيلول) الماضي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي على تغيير خططه ليقود الفريق لتحقيق 11 انتصاراً متتالياً.

وفاز تشيلسي على كريستال بالاس 1-0 السبت ليوسع صدارته لدوري الأضواء إلى 7 نقاط ويعادل رقماً قياسياً للنادي في عدد الانتصارات المتتالية في الدوري الممتاز.

وخسر فريق المدرب كونتي 2-1 على أرضه أمام ليفربول في سبتمبر قبل أن يخسر مجدداً 3-0 أمام مضيفه آرسنال، وقال المدرب إن الهزيمتين أمام غريميه دفعتاه لتغيير خطة اللعب لينعكس الأمر إيجابياً على لاعبيه.

وأبلغ كونتي وسائل إعلام بريطانية: “عادة عندما أخسر لا يغمض لي جفن لكني أنام الآن ملء جفوني. بعد 11 انتصاراً أصبحت لدينا طاقة إيجابية ورغبة في مواصلة النجاح”.

وتابع: “أحب الانتصارات وبعد أن تجرع فريقي هزيمتين ثقيلتين لم يعجبن الأمر وحاولت إيجاد الحل الأمثل في أرض الملعب وخارجه. وجدنا الحل المناسب بالتشاور مع اللاعبين وقلت لهم أننا نستحق أفضل مما حققناه العام الماضي”.

وقال المدرب الإيطالي أيضاً أنه كان يخشى في بادئ الأمر من عدم قدرة فريقه على التأقلم على طريقة اللعب الجديدة أو أنه يجري تغييرات أكثر من اللازم.

وأضاف: “على مدار تاريخ تشيلسي لم يحدث هذا الأمر. أن تجري هذا التغيير الجذري. هذا الوضع لم يكن سهلاً. يتعين أن تسير رويداً رويداً حتى تتبلور الفكرة. تأمل دائماً ألا تجري تغييرات كثيرة على الفريق. يوجد لاعبون في الفريق لا يعرفون سوى اللعب بـ4 مدافعين”.