مدرب تشيلسي: مهمة الفوز بالدوري ليست سهلة

نحى مدرب تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي يتصدر فريقه جدول ترتيب الـ”بريميير ليغ”، جانباً المديح الذي انهال عليه وفريقه، بالقول اليوم الجمعة إنه لن يسمح للثناء بأن يلهيه عن شق طريقه نحو الفوز باللقب.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحافيين: “أعتقد أن الأهم على الصعيد الذهني لابد وأن يكون مواصلة العمل الجاد.. التركيز على كل مباراة وأن نضع نصب أعيننا أن هذه المسابقة ليست سهلة وأننا نبلي بلاء حسناً”.

وقال: “في بداية الموسم لم يثق ولا مدرب واحد.. أو شخص واحد.. أو صحافي واحد في هذا الفريق للمنافسة على اللقب لأن الموسم الماضي كان سيئاً”.

وتابع: “لكنني الآن سعيد بتغير الآراء.. أشعر بالقلق لأنك لابد وأن تنتبه عندما تتغير الآراء بسرعة. نبتعد بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني (ليفربول)”.

وأضاف: “تحقيق 12 فوزاً متتالياً إنجاز كبير، لكنه ليس كافياً للفوز بالدوري في هذا التوقيت من الموسم. خضنا 18 مباراة فقط. تتبقى 20 مباراة لإنهاء الموسم”.