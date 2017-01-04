مدرب تشيلي: لا نخشى من مواجهة الأرجنتين !

قلل المدير الفني لمنتخب تشيلي، خوان أنطونيو بيزي، من أهمية إمكانية إقامة مباراة فريقه أمام المنتخب الأرجنتيني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، على ملعب “بومبونيرا” الأسطوري.

وقال المدرب الأرجنتيني: “لعبت في الأرجنتين وفي بعض السنوات خضت مباريات على جميع الملاعب، بما فيها ملعب ريفر بليت، وبعيداً عن الملعب نحترم المنتخب الأرجنتيني كثيراً، ونرى أن الملعب لن يكون له تأثير على المباراة، نأمل في الاستعداد جيداً بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة”.

وتحتل تشيلي المركز الـ4 في التصفيات الأمريكية الجنوبية برصيد 20 نقطة، بواقع نقطة إضافية أكثر من الأرجنتين.

ويلتقي الفريقان اللذان كانا طرفي نهائي بطولة كوبا أمريكا في نسختيها الماضيتين، في 23 مارس (أذار) المقبل.

وتحدث بيزي عن مشاركة تشيلي في النسخة الأولى من بطولة كأس الصين الودية، قائلاً: “هدفنا هو تحقيق الفوز، لدينا أسلحة تمكنا من المنافسة”.

وأبدى المدرب الأرجنتيني معارضة كبيرة لآراء البعض، التي ترى أن المنتخبات المشاركة في البطولة الصينية تجمع لاعبين من المستوى الثاني.

وأضاف بيزي: “حتى لو كانت هناك فرق ستضم لاعبين لا يشاركون في تصفيات المونديال، يجب ألا يقل احترامنا لهم، إنها تجربة مفيدة للجميع، وخاصة للاعبين، الذين تم استدعاءهم وسيمثلون تشيلي لأول مرة”.

واستطرد: “كرواتيا بين الفرق الـ 15 الأولى في العالم، وكما هو حال معظم الفرق لن يشارك اللاعبون البارزون، الكرة الكرواتية لديها قطاع كبير من اللاعبين الصاعدين، هناك العديد من اللاعبين الشباب، بالنسبة لنا البطولة ستكون تجربة لمواجهة لاعبين غير معروفين”.