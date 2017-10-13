مدرب توتنهام: أنا ضعيف أمام زيدان !

قال المدير الفني الأرجنتيني لفريق توتنهام هوتسبير، ماوريسيو بوتشيتينو، إن ريال مدريد، الذي سيواجهه الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، هو أفضل فريق في العالم خلال الأعوام الأخيرة.

وفي مقابلة لبرنامج عالم فالدانو المذاع على محطة بي إن لاليغا، اعتبر بوتشيتينو أن مواجهة الملكي تمثل “مباراة تشامبيونز حقيقية”.

وأضاف: “التشامبيونز تكون مختلفة عندما تلعب أمام فريق بعينه، بينما تمثل شيئاً آخر عندما تواجه ريال مدريد في البرنابيو، هذه هي بطولة التشامبيونز الحقيقية كما أنها الاختبار الحقيقي لفريق مثلنا”.

وكشف بوتشيتينو أن هذا الأمر يرجع بشكل كبير لمدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، مبيناً “أنا ضعيف أمام زيدان عندما كان لاعباً، والآن أيضاً، هذا الاحترام والنتائج وما أضافه للريال، يجعل إثارة مواجهة الريال وزيدان في البرنابيو بمثابة حافز كبير لنا”.

ويرى المدرب الأرجنتيني أن “الميرينغي” يكون مختلفاً في دوري الأبطال عن أدائه في البطولات الأخرى، مبيناً أنه يتحلى في البطولة القارية بحافز البطل وبروح مميزة كما أن لقاءات البرنابيو لها طابع مميز.

وسيحل توتنهام ضيفاً على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بالتشامبيونز ليغ.