مدرب توتنهام: ننتظر مواجهة تشيلسي بفارغ الصبر !

أبدى المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، اليوم الأحد، على واتفورد 4-1.

وقال بوكيتينو: “لعبنا بشكل جيد، وبمستوى عال للغاية، الشوط الأول كان أفضل شوطاً لنا هذا الموسم، سعيد جداً لأنها كانت مباراة صعبة، والفريق استجاب لها”.

وأضاف: “خلال 3 أيام سنخوض مباراة مهمة للغاية، لذلك إذا تمكننا من إراحة اللاعبين الأساسيين، وأتيحت لنا الفرصة للدفع بلاعبين أخرين سيكون من المهم أن يخوضوا هذه المباراة في نشاط وتنافس”.

وتابع: “نعلم أن مستوى تشيلسي جيد للغاية، لديهم ثقة كبيرة، لكننا سنحول تحديهم للفوز بالنقاط الـ3”.

ويستضيف توتنهام نظيره تشيلسي، الأربعاء المقبل، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.