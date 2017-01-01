مدرب توتنهام: ننتظر مواجهة تشيلسي بفارغ الصبر !

مدرب توتنهام: ننتظر مواجهة تشيلسي بفارغ الصبر !
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للكاتب :الجماهير - لندن    |    1 مشاهدة
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أبدى المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، اليوم الأحد، على واتفورد 4-1.

وقال بوكيتينو: “لعبنا بشكل جيد، وبمستوى عال للغاية، الشوط الأول كان أفضل شوطاً لنا هذا الموسم، سعيد جداً لأنها كانت مباراة صعبة، والفريق استجاب لها”.

وأضاف: “خلال 3 أيام سنخوض مباراة مهمة للغاية، لذلك إذا تمكننا من إراحة اللاعبين الأساسيين، وأتيحت لنا الفرصة للدفع بلاعبين أخرين سيكون من المهم أن يخوضوا هذه المباراة في نشاط وتنافس”.

وتابع: “نعلم أن مستوى تشيلسي جيد للغاية، لديهم ثقة كبيرة، لكننا سنحول تحديهم للفوز بالنقاط الـ3”.

ويستضيف توتنهام نظيره تشيلسي، الأربعاء المقبل، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

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نشرت فى : الأخبار العالمية

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