مدرب توتنهام: هذا المنتخب الذي سأتولى تدريبه

أبدى مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريثيو بوكيتينو، انفتاحه على إمكانية تولي تدريب المنتخب الإنجليزي في المستقبل.

ويعمل بوكيتينو منذ نحو 5 سنوات في إنجلترا منذ وصوله في يناير 2013، لتولي تدريب ساوثهامبتون قادماً من إسبانيول، قبل أن يتولى تدريب توتنهام قبل موسم ونصف.

وفي الأسابيع الأخيرة، دوى اسم الأرجنتيني كمرشح لتولي دفة المنتخب الإنجليزي.

وقال المدير الفني اليوم خلال مؤتمر صحافي قبل يومين من مواجهة ليفربول في البريميير ليغ إنه “بالتأكيد” يود أن يتولى تدريب إنجلترا أو الأرجنتين “يوماً ما”.

وأضاف: “إنه شيء قد يحدث في المستقبل، الآن لا، أنا سعيد للغاية بما أنا عليه وأنا أستمتع كثيراً، لدينا مشروع مدهش ولا أفكر كثيراً في المستقبل”.