مدرب توتنهام يشن هجوماً قوياً على غوارديولا

وصف المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الجمعة، نظيره في مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا بأنه يفتقر للاحترام، بسبب تصريحاته حول فريقه ومهاجمه هاري كين.

ووصف غوارديولا توتنهام منذ أسبوعين عقب الفوز على تشيلسي في لندن بهدف نظيف بأنه “فريق هاري كين”، وذلك رداً على سؤال بخصوص منافسي مانشستر سيتي على لقب الدوري.

وقال بيب حينها: “في العام الماضي فاز تشيلسي بـ15 مباراة متتالية وكان لا يمكن التعامل معه، لم يكن أمراً سهلاً، بل وأنهم فازوا بالدوري مبكراً، سيواجهون هذا العام مشكلات أكبر لأنهم يلعبون كل ثلاثة أيام”.

وأضاف المدرب الإسباني: “لكن هناك أيضاً مانشستر يونايتد وفريق هاري كين الذي يسجل في كل جولة هدفين أو ثلاثة”.

ولم ترق تصريحات المدرب الكاتالوني لبوكيتينو، الذي أكد أن “غوارديولا كان متحمساً عقب فوزه في ملعب ستامفورد بريدج، لذا لم يقدر على التحلي بأخلاق الفرسان في تصريحاته”.

وتابع المدرب الأرجنتيني: “هذا الأمر لا يؤثر علي، لكن الحقيقة أنه في وجهة نظر الكثيرين ينم عن وجود افتقار للاحترام”.