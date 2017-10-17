مدرب توتنهام يقارن هاري كين بـ رونالدو وميسي !

حث مدرب توتنهام هوتسبير، ماوريسيو بوكيتينو، مهاجمه هاري كين على اتخاذ فرانشيسكو توتي قدوة له، والبقاء طيلة مسيرته في صفوف الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأمضى مهاجم إيطاليا السابق 24 عاماً في صفوف الفريق الأول لروما، إذ شارك في أول مباراة مع فريق العاصمة في 1993، واعتزل الموسم الماضي وعمره 40 عاماً.

وشارك توتي في 786 مباراة، وسجل خلالها 307 أهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وانهمرت دموعه خلال وداع عاطفي من الجماهير في الفوز 3-2 على جنوة في مباراته الأخيرة بالملعب الأولمبي في روما.

ويحظى كين (24 عاماً)، الذي سجل 13 هدفاً في آخر تسع مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده، بتركيز إعلامي كبير قبل مواجهة الثلاثاء بين توتنهام وريال مدريد بطل أوروبا، إذ ظهر على غلاف صحيفة ماركا الإسبانية.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحافي عن إمكانية انتقال كين إلى ريال بطل أوروبا 12 مرة، قال المدرب الأرجنتيني إنه “حث اللاعب على البقاء في ناد واحد طوال مسيرته”.

وقال بوكيتينو: “كين تأثر للغاية حينما شاهد المباراة الأخيرة لتوتي مع روما، وربما يؤثر ذلك عليه، ربما يتبع هاري نفس هذا النهج مع توتنهام، الشيء الأكثر أهمية هو أنه سعيد في توتنهام، من يدري ما سيحدث غداً، لكنه مرتبط بالنادي الذي نشأ فيه، فهو لاعب يحب تسجيل الأهداف للنادي الذي يعشقه”.

وستكون مباراة اليوم الثلاثاء الأولى للمهاجم الإنجليزي في ملعب سانتياغو بيرنابيو الشهير.

وإلى جانب تشجيعه كين على البقاء، قال بوكيتينو ذاته إنه “سيكون سعيداً بتمديد بقائه مع النادي الذي تحولت حظوظه بشكل كبير منذ تولي المدرب الأرجنتيني مسؤوليته في عام 2014 والذي تواكب مع تصعيد كين من أكاديمية الناشئين”.

وقال المدرب الأرجنتيني: “أنا في غاية السعادة هنا، قال دانييل ليفي (رئيس نادي توتنهام) إنه سيكون سعيداً أن يعرض علي عقداً لمدة 15 عاماً للبقاء هنا، إذا ما أقدم على ذلك، سأكون مستعداً للتوقيع”.

وأشار بوكيتينو إلى أنه “لا يرغب في الحديث عن الخلاف الذي جمعه مؤخرا بمدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا”.

وكان بوكيتينو أبدى استياءه من تصريحات لغوارديولا وصف فيها توتنهام بأنه “فريق هاري كين، إذ اعتبر أن هذه الكلمات تفتقر للاحترام”.

وقال المدرب الأرجنتيني: “الموضوع انتهى، بدأ بتصريح منه بعد مباراة تشيلسي حول خصومه المحتملين على اللقب، قال أسماء تشيلسي واليونايتد ثم قال فريق هاري كين، بحكم منصبي ومسؤوليتي عن مجموعة من اللاعبين وأمام الجماهير، الكثير من الجماهير، يجب أن أدافع عن توتنهام، توتنهام ناد يمتلك لاعباً عظيماً يدعى هاري كين وريال مدريد لديه لاعب عظيم هو كريستيانو وبرشلونة لديه لاعب عظيم هو ميسي”.

وأكمل المدرب: “أقول رأيي فقط، لكن إعجابي واحترامي العميق تجاهه كزميل ومدرب لا يزال موجوداً، لذا لا وجود للجدل، هو من فتح الباب، لكن الضحية موجودة على الجانب الآخر من الباب، أي نحن”.