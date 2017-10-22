مدرب توتنهام يكشف حقيقة إصابة هاري كين

نفى المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تعرض لاعب الفريق هاري كين لإصابة في مواجهة ليفربول، مشيراً إلى أنه كان يشعر فقط ببعض الإرهاق.

وسجل كين هدفين في فوز فريقه على الليفر 4-1، وخرج من الملعب وهو يبدو عليه الألم الشديد في فخذه (ق88) من المباراة ليدخل فرناندو يورينتي لتعويضه.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: “استبدال كين كان بمثابة اجراء احترازي وليس بسبب الإصابة”.

وصرح المدرب: “كان مرهقاً بعض الشيء في نهاية المباراة، لهذا قمنا بتغييره، لكنه لا يعاني من أي مشكلة”.

وأشار بوكيتينو إلى أنه سيمنح اللاعب راحة من خوض مواجهة وست هام في كأس الرابطة.