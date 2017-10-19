مدرب روما غير راض عن التعادل أمام تشيلسي !

أبدى المدير الفني لنادي روما الإيطالي، أوزيبيو دي فرانشيسكو، عن رضاه من نتيجة التعادل 3-3 التي حققها فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد تقدم الفريق الإنجليزي بهدفين، استطاع روما أن يعود من بعيد ليتقدم بنتيجة 3-2، قبل أن يقتنص إيدين هازارد تعادلاً صعباً لفريقه بنتيجة 3-3، وهو الذي أبقى تشيلسي في صدارة المجموعة الثالثة، بينما حل روما ثانياً.

وقال مدرب روما بعد اللقاء: “أشعر بالسعادة والندم على حد السواء، لأنه حين تؤدي بهذه الطريقة، فعليك أن تعود بالانتصار، لكن دعونا لا ننسى الوضعية التي أتينا منها، والأخطاء التي قمنا بارتكابها.. هذا الأداء يجب أن يمنحنا المزيد من الوعي، ولكن بدون افتراضات خاطئة، إنها نقطة انطلاق”.

وأشاد دي فرانشيسكو بقتالية فريقه في ملعب ستامفورد بريدج، وقال: “عقليتي ترتكز على البقاء في المباراة، والقدرة على القيام بذلك بغض النظر عن أي صعوبات.. وبغض النظر عن النتيجة، من هذه الناحية، فإن الفريق يتطور، ومن المؤسف استقبالنا لـ3 أهداف”.

وخص دي فرانشيسكو نجمه إيدين دزيكو بالثناء، وذلك بعد أن أحرز الدولي البوسني هدفي التعادل 2-2 والتقدم 3-2.

وعن نجم تشليسي هازارد، قال: “إيدين مثير للاهتمام في تسجيله للأهداف.. إن جاهزيته الدائمة لاستقبال الكرة من زملائه، وقتاليته أمام الخصوم، تمنحه العديد من الفرص للتسجيل”.

وسمح التعادل السلبي غير المتوقع بين كاراباخ وأتلتيكو مدريد بابتعاد الأخير في المركز الثالث بنقطتين، مما يجعل روما الأقرب إلى الصعود بمحاذاة تشيلسي.