مدرب سوسييداد ينفي عودته لتدريب برشلونة

قال المدير الفني لفريق ريال سوسييداد، إوسيبيو ساكريستان، اليوم الثلاثاء إن “هناك أشياء كثيرة تربطني ببرشلونة” لكنه بعيد جداً عنه الآن، إذ يتواجد حالياً في المكان المثالي لتحقيق أحلامه كمدرب.

وأوضح ساكريستان: “تربطني الكثير من الأشياء ببرشلونة.. لكنني الآن بعيد جداً عنه.. قضيت 3 مراحل في البرسا كلاعب وكمساعد (للمدرب الهولندي للفريق فرانك) ريكارد وكمدرب لفريق الناشئين.. الآن أقود سوسييداد، وصلت للنخبة وأنا سعيد.. لا أستطيع التفكير في شيء بخلاف ريال سوسييداد ونريد المواصلة معاً”.

وشدد على أنه وجد في سان سيباسيتان “ظروفاً على مستوى فلسفي للنادي وتفاهماً مع الإدارة سمحت له بإعمال كافة أفكاره كمدرب والتطلع لأشياء مهمة”.

واختتم حديثه قائلاً: “لا أستطيع أبداً أن أقول إني لن أفعل ذلك، لكنني أريد عيش اللحظة ومواصلة الحماس بشيء نقوم بتطويره ونريد المواصلة معاً.. أنا في المكان المثالي لتحقيق أحلامي كمدرب.. لماذا أبدأ في التفكير في إمكانية تغيير شيء يمثل مشروعاً جميلاً؟”.