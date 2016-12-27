مدرب ليستر سيتي يوجه انتقادات لاذعة لـ رياض محرز

للكاتب :الجماهير - أ ف ب | 0 مشاهدة

وجه مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، الإيطالي كلاوديو رانييري، انتقادات للأداء المتراجع لمهاجمه الجزائري رياض محرز، مطالباً إياه بتقديم المزيد لناديه الذي يسعى إلى تفادي مراكز الهبوط في ترتيب الدوري.

وتألق محرز (25 عاماً) بشكل لافت الموسم الماضي، وسجل 17 هدفاً واختير أفضل لاعب في الدوري الممتاز، وساهم مع المهاجم جيمي فاردي بإحراز النادي لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

إلا أن مستوى اللاعبين تراجع هذا الموسم، ما انعكس سلبياً على أداء النادي، الذي تلقى أمس الإثنين، خسارته التاسعة، وكانت أمام ضيفه إيفرتون 0-2، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز 16، بفارق 3 نقاط عن سندرلاند الذي يحتل أول مراكز الهبوط، وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى دوري الدرجة الأولى.

وبدأ محرز المباراة على مقاعد الاحتياط، ودخل في الدقيقة 64 بدلاً من أندي كينغ، كما غاب فاردي الذي يقضي عقوبة بالإيقاف 3 مباريات بعد طرده الأسبوع الماضي أمام ستوك سيتي.

ورداً على سؤال عن عدم إشراك محرز أساسياً، قال رانييري بعد المباراة: “لأنه ليس حالة جيدة حالياً وأردت أن أحفزه”.

وأضاف: “لم أشاهده يؤدي بشكل جيد في الحصص التدريبية، ويجب عليه تقديم المزيد للفريق، أريد المزيد”.