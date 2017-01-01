مدرب ليفربول يُطالب لاعبيه بضرورة نسيان تشيلسي

قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن فريقه لا يستطيع تحمل التفكير في تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم أنه بات من أخطر المنافسين بعد فوزه 1-0 على مانشستر سيتي أمس السبت.

وتغلب تشيلسي 4-2 على ستوك سيتي محققاً فوزه 13 على التوالي في الدوري، لكن جورجينيو فينالدم سجل هدفاً مبكراً منح ليفربول الفوز على سيتي ليظل فريق كلوب على بعد 6 نقاط من القمة.

وأبلغ كلوب الصحافيين: “لا يمكننا التفكير في تشيلسي.. إنه فريق قوي جداً بالطبع.. وفاز في 13 مباراة متتالية”.

وقال: “يمكن تخيل مدى قلق الفريق عندما يفوز في 13 مباراة متتالية ونحن على بعد 6 نقاط فقط”.

وأضاف: “لكنني واثق تماماً من أنه لا يفكر بهذه الطريقة.. لذا فلم علينا أن نشعر نحن بالقلق؟”.

وتابع “مسابقة الدوري صعبة جداً هذا العام”.

ووسع ليفربول الفارق عن سيتي ثالث الترتيب إلى 4 نقاط لكن كلوب أكد الحاجة للتطور في بعض الأمور.

وقال المدرب الألماني: “المشكلة التي عانينا منها هي أننا لم نكن بمستوانا المعهود فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة”.

وأضاف: “صنعنا فرصا قليلة.. سجلنا هدفاً رائعاً.. نفذنا هجمات مرتدة.. لكن التمريرات كانت متأخرة.. أو لم تكن في الاتجاه الصحيح”.

وتابع “لم نكن نشعر بالثقة المطلوبة عندما كنا نستحوذ على الكرة.. أحيانا كنا نفقد الكرة بسهولة شديدة”.

وأكد كلوب أن لاعب الوسط جوردان هندرسون، الذي خرج في الشوط الثاني، يعاني من إصابة بالكاحل لكنه لا يعرف مدى خطورتها.