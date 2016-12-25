مدرب مونبلييه الفرنسي يحذر لاعبيه من زيادة وزنهم !

هدد المدير الفني لفريق مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، فريدريك هانتز، لاعبيه بغرامة مالية في حال زيادة وزن أي منهم خلال العطلة الحالية للفريق بمناسبة أعياد الكريسماس.

وأوضح المدرب، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أنه سيفرض غرامة مالية قدرها ألف يورو على أي لاعب نظير زيادة الوزن لكل كيلو خلال العطلة الحالية التي تمتد حتى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وكان مونبلييه خسر 0-1، الأربعاء الماضي، أمام مضيفه نانت في ختام فعاليات الدور الأول من الدوري الفرنسي ليحصل بعدها الفريق على عطلة الشتاء وأعياد الكريسماس التي تمتد لثلاثة أسابيع، على أن يستأنف الفريق مشاركاته في الدوري بلقاء ديغون 14 يناير المقبل، لكنه سيلتقي قبلها بفريق ليون في الثامن من الشهر نفسه ضمن فعاليات بطولة كأس فرنسا.